ДТП сталася на трасі Львів-Самбір у селі Оброшине

У середу, 4 січня, на трасі Львів-Самбір у селі Оброшине водій автомобіля Daewoo Sens збив 16-річну дівчину. Постраждалу доправили до лікарні з травмою голови та переломом плеча.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 19:00 дорозі Львів-Самбір у селі Оброшине біля Львова. 39-річний водій автомобіля Daewoo Sens, житель одного з селищ Львівського району, здійснив наїзд на пішохідку – 16-річну місцеву мешканку.

За кермом легковика був 39-річний водій

Унаслідок ДТП неповнолітня дівчина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. За даними від медиків, дівчину госпіталізували з попереднім діагнозом – закрита черепно-мозкова травма та перелом плеча.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження запорушення правил безпеки дороднього руху ( ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.