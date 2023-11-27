Митники виявили незадекларовану суму під час огляду легковика

Волинські митники виявили у мешканця Чернігівщини, який виїжджав з України в Польщу через пункт пропуску «Устилуг», незадекларовані 14 тис. євро. У перерахунку це понад півмільйона гривень.

Як повідомила прес-служба Волинської митниці, водій легковика із двома пасажирами рухався «зеленим коридором» митного поста «Устилуг». У розмові з митниками він запевнив, що ніхто з них не має при собі об'єктів для письмового декларування. Вони заявили, що на трьох везуть 30 тис. євро готівкою – така сума як еквівалент ліміту в 10 тис. євро на одну особу не потребує додаткових заходів фінансового контролю.

«Але під час митного огляду автомобіля, крім заявлених купюр, у валізі водія було виявлено ще 14 тис. євро. За курсом НБУ на дату порушення це становить 549 780 грн», – йдеться у повідомленні.

У чоловіка вилучили вказану суму, а також склали протокол за ч.1 ст. 471 Митного кодексу (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон). Йому загрожує штраф у сумі 20 відсотків від вартості суми, тобто, 109 тис. грн.