Унаслідок зіткнення вантажівка злетіла з дороги та перекинулась, а водій легковика потрапив у лікарню

На трасі Київ-Чоп у Стрийськову районі Львівщини трапилась ДТП за участі вантажівки та легковика Renault Megane. Унаслідок зіткнення вантажівка злетіла з дороги та перекинулась, а водій легковика потрапив у лікарню.

Як повідомили у Нацполіції Львівщини, аварія трапилась вранці 7 серпня на трасі Київ-Чоп у селі Пісочна Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки DAF, якою керував 35-річний житель Стрия, та автомобіля Renault Megane під керуванням 33-річного мешканця Миколаєва. Правоохоронці встановлюють обставини події та винуватця ДТП.

Внаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.