Вогонь майже знищив пам'ятку архітектури у Хирові

Будівля колишнього єзуїтського колегіуму, збудованого у 19 столітті, зайнялась в обід суботи, 24 березня. Полум'я одразу охопило увесь дах та поверхи нижче. Серйозної шкоди пожежа завдала готелю, музею, та церкві, яка розташована ув комплексі. Займання почалось на третьому поверсі пам'ятки.

Спершу надійшла інформація, що горить господарска споруда. Коли прибули місцеві пожежники, стало зрозуміло, що потрібна підмога. Вогонь повністю охопив дах будівлі і перекинувся поверхами нижче. Із вогнем боролись більше ста рятувальників та 25 машин ледь не зі всієї області.

«Відразу після прибуття були відправленні підрозділи по підвищеному номеру виклику, на місце пожежі залучені підрозділи не лише Старосамбірського району, міста Львова, Дрогобича, Тускавця, Борислава, Городка для ліквідації пожежі», – зазначив керівник гасіння пожежі Валерій Глобенко.

Майже добу пожежники боролись із вогнем, який з пам'ятки архітектури зробив скелет із цегли. Вгамувати стихію вдалось лише на ранок неділі. Колишній єзуїтський колегіум у Хирові за радянських часів перетворили на військову частину. Останні декілька років на першому поверсі будівлі діяв готельно-відпочинковий комплекс, в іншій – частині церква. У храмі знищений дах, готель ще довго не зможе поселити охочих.

«Як були раніше тут єзуїти, була бібліотека, уже за армії це кімнати, а ми зробили музей, картини вже висіли, польські стародавні речі повиносили, все готувалось під конференц-зал і музей», – розповідає завгосп відпочинкового комплексу Михайло Гнатко.

Про навіть приблизні розміри збитків говорити ще рано. Дорого обставлені музей та готельні номери практично знищені. Згарище досі тліє, відтак пожежники періодично зрошують приміщення.

«Найголовніше завдання зараз – це демонтувати те, що ще не пошкоджено і покласти його на склад. Сьогодні викликаємо пожежників, такий виклик буде, бо інспектор побачив, що в деяких місцях не все погасло», – повідомив оздоровчого комплексу «Лаяр Палац» Олександр Кар'єв.

Причини пожежі встановлює поліція. Там розглядають кілька версій. За основною — пам'ятка місцевого значення, яка пережила дві світові війни, зайнялась через недбале поводження з вогнем.