Волинь та Запоріжжя були останніми областями з найсуворішим рівнем карантинних обмежень

Волинську область переводять у так звану «жовту зону» карантину. Таке рішення прийняли на засіданні державної комісії з питань надзвичайних ситуацій 28 грудня. Нові обмеження почнуть діяти з 30 грудня. У «жовтій зоні» відвідувати громадські заклади мають право ті громадяни, які мають мінімум одну дозу щеплення від коронавірусу.

Про вихід Волинської області з червоної зони карантину повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов у вівторок, 28 грудня. За його словами, таке рішення прийняли на позачероговому засіданні державної комісії з питань надзвичайних ситуацій.

Обмеження так званої «жовтої зони» почнуть діяти в області з 00:00 в четвер, 30 грудня. Міністр також зазначив, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які передбачають, що відвідувати громадські заклади у «жовтій зоні» можуть лише ті, хто мають принаймні одну дозу щеплення від коронавірусу і можуть пред'явити про це документ.

«Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання», – зазначив Олег Немчінов.

Окрім Волині, із червоної у «жовту зону» переводять також Запорізьку область. Саме Волинь і Запоріжжя були єдиними українськими областями, які станом на 28 грудня ще залишались у «червоній зоні» з найсуворішими карантинними обмеженнями. Зазначимо, що згідно з рішенням уряду Волинь перейшла в «червону зону» карантину ще 8 листопада.

Протягом останнього тижня захворюваність на коронавірус на Волині суттєво знижується. Протягом останньої доби виявили лише 84 нових випадків хвороби. Летальних випадків також фіксують значно менше: протягом останніх трьох днів внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби померли троє людей.