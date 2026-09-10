Вартість вилученого товару оцінюють у майже 1 млн грн

Працівники митного поста «Луцьк» виявили у вантажі понад 2 тис. незадекларованих жіночих джинсів. Загальна вага товару перевищувала заявлену майже на тонну. Про це у середу, 9 вересня, повідомила пресслужба Волинської митниці.

На митний пост «Луцьк» заїхав автомобіль із джинсами різного асортименту, запакованими у мішки. Імпортер із Черкас подав до митного оформлення документи на майже 16 тис. одиниць товару загальною вагою 15 тонн.

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Під час митного контролю з’ясувалося, що фактична вага вантажу майже на тонну перевищує задекларовану. Крім того, митники виявили на 29 вантажних місць більше, ніж було зазначено у документах.

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У цих мішках було понад 2 тис. жіночих джинсів, які підприємець не задекларував. Їхню орієнтовну вартість митниця оцінює майже у 1 млн грн. Одяг тимчасово вилучили та передали на склад митниці. Його точну вартість має встановити товарознавча експертиза.

Товар тимчасово вилучили (фото митниці)

За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України (недекларування товарів комерційного призначення). У разі доведення вини порушнику може загрожувати штраф від 50% до 100% вартості незадекларованого товару з його конфіскацією або без неї. Остаточне рішення ухвалить суд.