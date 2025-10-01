У ніч на четвер, 2 жовтня, у Волинській області прогнозують заморозки. Температура повітря знизиться до -3°С. Про це повідомив обласний центр з гідрометеорології.

«У першій половині тижня очікується нестійка погода. Пройдуть короткочасні дощі. Проте вже з четверга, 2 жовтня, опади припиняться, а нічна температура знизиться на 2-4°С, на ґрунті – заморозки. Денна температура повітря не перевищить 5-10°С тепла», – зазначають синоптики.

У пʼятницю, 3 жовтня, очікується хмарна погода, без опадів. Температура вночі знизиться до +1°С, а вдень підвищиться до +8°С. На вихідних у Луцьку прогнозують дощову погоду. Так, у ніч на 4 жовтня очікується +4°С, а вдень повітря погріється до +10°С. У неділю, 5 жовтня, вночі прогнозують +7°С, а вдень – 12°С тепла.