Волинський райсуд призначив чотири роки тюрми 32-річному чоловікові, який підпалив будинок колишньої співмешканки. Для підпалу він використав «коктейлі Молотова», які заготував заздалегідь. Спричинити масштабну пожежу не вдалося: займання вчасно загасили. Однак палія знайшли, а згодом його судили.

Інцидент стався вдень 7 грудня 2022 року в місті Рожище. Раніше судимий чоловік без запрошення прийшов до будинку колишньої співмешканки, виготовивши попередньо два «коктейлі Молотова». Не знайшовши порозуміння з жінкою, він підпалив суміш та намагався спалити житло. Вогонь вчасно загасили присутні у хаті, помешкання не постраждало.

Про вирок Рожищенського райсуду у цій справі стало відомо в п'ятницю, 10 лютого, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. «Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинені 32-річним жителем Житомирської області незаконне проникнення до житла та закінчений замах на умисне знищення чужого майна шляхом підпалу. Суд призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Наразі вирок не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.