Рожищенський районний суд виніс вирок підприємцю Сергію Вавренюку за завищення вартості робіт під час створення громадських пасовищ. Обвинувачений підробив документацію та привласнив 86 тис. грн, за що отримав штраф у такому ж розмірі.

Як йдеться у вироку від 3 квітня, 14 грудня 2021 року Копачівська сільська рада уклала договір з Сергієм Вавренюком про проведення робіт із покращення громадських пасовищ на семи земельних ділянках громади. Після виконання завдань обвинувачений склав та підписав акти виконаних робіт, куди вніс неправдиві дані щодо обсягу наданих послуг і використаних матеріалів на 86 005 грн.

Обвинувачений повністю визнав свою провину і розкаявся.

Суддя Вячеслав Требик визнав Сергія Вавренюка винним за ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) й призначив 86 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.