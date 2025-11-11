Організатор схеми незаконно перебуваючи у Польщі допомагав ухилянтам перетнути кордон

Поліція разом із прикордонниками затримали 29-річного мешканця Волинської області, який організував схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон поза пунктом пропуску. Організатор схеми перебував у Польщі нелегально. Клієнтів він шукав через телеграм-канали.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура у вівторок, 11 листопада, 29-річний мешканець Волинської області, незаконно перебуваючи в Польщі, разом зі спільником, 41-річним львів’янином, за 900 доларів допомагав незаконно перетинати піший кордон у Польщі.

Потенційних клієнтів організатор схеми знаходив через телеграм-канали. Оскільки він перебував на території Польщі незаконно, до схеми залучив 41-річного мешканця Львова, який виконував роль водія та доставляв ухилянтів до початку пішого маршруту.



фото Львівської обласної прокуратури

Організатор схеми надсилав ухилянтам у телеграмі покрокову інструкцію, як уникнути контролю та безпечно перетнути кордон. За схему, яку отримували чоловіки, вони надсилали передоплату у розмірі 300 доларів на криптогаманець волинянина. Решту суми у розмірі 600 доларів, ухилянти платили готівкою львів’янину, який доставляв їх до початку маршруту.

Правоохоронці затримали 41-річного львів’янина неподалік кордону, невдовзі після отримання грошей за надані послуги. Організатора схеми знайшли та затримали у Польщі. Через три дні його депортували в Україну, де його затримала українська поліція.

Обом чоловікам повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Найближчим часом суд обере їм запобіжний захід.