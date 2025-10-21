Закарпатця суд взяв під варту на 60 днів

Прикордонники затримали 26-річного місцевого жителя Закарпаття, який разом зі спільниками намагався переправити львів’янина за кордон, за 10 тисяч доларів.

Як повідомила у вівторок, 21 жовтня, Мукачівська прикордонна служба, 23-річний львів’янин на потязі прибув до Мукачева, де він зустрівся із місцевим мешканцем, який пообіцяв допомогти перетнути кордон. За домовленістю, закарпатець за 10 тис. доларів мав супроводжувати до річки Тиса, яка протікає на кордоні України та Румунії.

Правоохоронці затримали організаторів схеми під час отримання грошей. Відкрито кримінальне провадження за «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» (ч. 3. ст. 332 ККУ). Закарпатцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.