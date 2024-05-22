Ратнівський районний суд виніс вирок Сергію Л. за ухилення від мобілізації. Чоловік відмовився від бойової повістки, аргументуючи це проблемами зі здоров’ям. Обвинуваченому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на рік і шість місяців.

Як йдеться у вироку від 20 травня, у серпні 2023 року Ратнівська позаштатна військово-лікарська комісія визнала Сергія Л. придатним до служби в ЗСУ. Обвинуваченому намагалися вручити повістку, втім він від неї відмовився, а в зазначений день до пункту збору так і не з’явився.

У суді Сергій Л. свою вину визнав, втім пояснив, що вже двічі проходив військове навчання на полігонах у Рівному та Дніпрі, але до лав ЗСУ його не розподілили через незадовільний стан здоров’я – остеохондроз грудної клітини. Обвинувачений також зауважив, що повідомляв про свій діагноз працівникам ВЛК, втім вони все ж визнали його придатним.

Суддя Оксана Свистун визнала волинянина винним за ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначила 1,5 року ув’язнення. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що остеохондроз грудної клітини – це хвороба, в процесі якої відбуваються патологічні зміни в кістковій і хрящовій тканинах хребта, руйнуються міжхребцеві диски, зв’язки та суглоби. Захворювання може стати підставою для звільнення від мобілізації, якщо воно призводить до значних порушень функцій організму, втім у матеріалах судової справи відсутні подробиці діагнозу обвинуваченого.