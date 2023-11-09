Президент України Володимир Зеленський зазначив, що найгарячішими напрямками фронту за добу були Авдіївський, Марʼїнський, Купʼянський та Бахмутський. Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення у четвер, 9 листопада.

«Звичайно, фронт. Протягом дня на звʼязку з військовими. Найгарячіші напрямки за цю добу – Авдіївський, Марʼїнський, Купʼянський, Бахмутський», – зазначив голова держави.

Він висловив вдячність усім нашим бригадам, кожному підрозділу за стійкість, за силу, за знищення окупантів.

Зеленський також подякував українським бійцям на південному напрямку за їх міцність.

«Наша артилерія, наші ракетні війська та кожен, хто допомагає в спеціальних службах, – я дякую вам за влучність. Є результати, які надихають. Буде більше», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Сили оборони України впродовж доби відбили атаки російських військ на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському та ще чотирьох напрямках. Загалом на фронті за добу відбулося 55 бойових зіткнень.