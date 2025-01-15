Володимир Зеленський зустрівся з мером Варшави Рафалом Тшасковським та передав йому почесну відзнаку

Володимир Зеленський зустрівся з мером Варшави Рафалом Тшасковським та передав йому почесну відзнаку «Місто-рятівник». Напередодні президент України присвоїв польському місту відповідне звання. Про це у середу, 15 січня, повідомили у Офісі президента.

Указ про присвоєння Варшаві звання «Місто-рятівник» Володимир Зеленський підписав у понеділок, 13 січня. А у середу, 15 січня, президент України особисто передав почесну відзнаку меру Варшави Рафалу Тшасковському.

«Відзнака присвоєна столиці Польщі за виявлені гуманізм, милосердя й солідарність з українським народом, всебічну допомогу українцям, які через російську збройну агресію вимушено виїхали з України, а також за вагому підтримку нашої держави в захисті незалежності й суверенітету», – йдеться у повідомленні Офісу президента.

Раніше звання «Місто-рятівник» було присвоєне польським Жешуву, Перемишлю, Любліну й Хелму. Президент України відзначив польські прикордонні міста за масштабну допомогу, яку вони надали українцям. Йдеться про сотні облаштованих пунктів для прийому українських біженців, створення хабів і логістичних центрів для збору й передачі гуманітарних вантажів.

Звання «Місто-рятівник» також присвоєні столицям Чехії, Франції та Литви.