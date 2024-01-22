Відповідний указ Володимир Зеленський підписав до Дня Соборності України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про історично населені українцями території Росії». Про це він повідомив у понеділок, 22 січня, у своєму привітанні до Дня Соборності України.

«Сьогодні ми маємо робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. Заради цієї мети сьогодні я підписав указ “Про історично населені українцями території Російської Федерації”», – повідомив Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, указ означає повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього. У тексті документа, який опублікували на сайті президента, йдеться про захист та підтримку українців на території десятьох регіонів розселення їх на території Росії.

Зокрема, йдеться про українців, які проживають на:

Кубані;

Стародубщині;

Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю;

Білгородської області;

Брянської області;

Воронезької області;

Курської області;

Ростовської області.

«Постановляю Кабінету Міністрів України розробити із залученням міжнародних експертів, представників Світового конгресу українців, вчених, громадськості та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України план дій щодо збереження національної ідентичності українців в Росії, у тому числі на історично населених ними землях; опрацювати питання стосовно збору та вивчення фактів і свідчень про злочини, вчинені проти українців, що проживають (проживали) на територіях Росії, історично населених етнічними українцями, про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації щодо українців, відновлення та збереження історичної пам’яті, у тому числі щодо утворення центру із зазначених питань», – йдеться в указі.

Окрім того, указом №17/2024 Володимир Зеленський постановив:

розвивати взаємодію між українцями та поневоленими Росією народами;

запроваджувати освітні процеси про історію українців на їхніх етнічних землях у межах Росії;

забезпечити стратегію взаємодії України та всесвітньої української спільноти з урахуванням положень указу.

Із повним текстом указу можна ознайомитися тут.

Зазначимо, 22 січня Володимир Зеленський також повідомив, що вносить до Верховної Ради законопроект про множинне громадянство. За його словами, законопроект передбачає отримання громадянства України для всіх етнічних українців та їхніх нащадків із різних країн світу. Водночас отримати українське громадянство не зможуть росіяни.