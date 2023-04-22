Президент підписав закон, який місяць тому ухвалила Верховна Рада

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», повідомили на сайті Верховної Ради у суботу, 22 квітня. З 22 липня в Україні заборонено надавати топонімам назви, які пов'язані з Росією, її діячами та політикою.

Законопроект №7253 передбачає заборону російських назв, топонімів, пов'язаних з Росією, її політиками чи діячами. Крім того, в Україні не можна буде пов'язувати назви з пам'ятними місцями, датами та подіями, пов'язаними з росіянами чи тоталітарною політикою.

«Цей закон визначає правові засади засудження російської імперської

політики в Україні, заборони пропаганди її символіки та встановлює порядок ліквідації символіки російської імперської політики», – йдеться у тексті документа.

Закон покликаний зменшити вплив Росії на внутрішню політику України та ставлення українців до країни-агресора. Також закон передбачає зменшення та подальше унеможливлення російської пропаганди на території України, та прискорення декомунізації й дерадянізації.

У прес-службі Верховної Ради повідомили, що після того, як закон набуде чинності, юридичні особи матимуть місяць, щоб вилучити символи російської політики та замінити їх на нові назви.

Закон набуде чинності через три місяці після опублікування, після чого органи самоврядування і військові адміністрації мають за пів року звільнити публічний простір від символів русского міра: демонтувати пам’ятники й пам’ятні знаки, перейменувати вулиці й інші об’єкти.