Тараса Качку призначили представником України у ЄС

Президент Володимир Зеленський призначив 47-річного Тараса Качку представником України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії. Відповідний указ опублікували на сайті Офісу Президента у пʼятницю, 9 жовтня.

Тарас Качка розповів, що його основним завданням на новій посаді буде поглиблення інтеграції України до Європейського Союзу. Зокрема, він працюватиме над забезпеченням регулярної та своєчасної фінансової допомоги від ЄС, особливо над надходженнями до оборонного бюджету.

«Після приїзду в Брюссель одразу зосереджуся на стабільній фінансовій підтримці України у 2026–2027 роках і макрофінансовій допомозі на подальші періоди», – написав Тарас Качка.

Ще однією метою представника України при ЄС буде інтеграція українського та європейського ринків у сферах оборони, металургії, сільського господарства й електроенергетики, а також розбудова спільних логістичних маршрутів і ланцюгів постачання.

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«І, звісно, на всіх цих напрямах тримається політика розширення ЄС, а сходяться вони в переговорах про вступ. Темп тут задає Президент: рішення про відкриття кластерів потребують згоди всіх 27 держав-членів, і саме його діалог з лідерами ЄС часто стає вирішальним. А ми разом з Урядом і Верховною Радою маємо відкрити решту кластерів і зробити все належне для того, щоб Єврокомісія позитивно оцінила виконання умов першого кластера “Основи”», – зазначив Тарас Качка.

Тарас Качка – український політик і правник. У 2001–2004 роках він працював у Міністерстві юстиції України, а в 2005–2011 роках – у Міністерстві фінансів. У 2019–2025 роках був заступником міністра економіки України – торговим представником України в урядах Олексія Гончарука, Дениса Шмигаля та Юлії Свириденко. У липні 2025-го – липні 2026 року обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в уряді Юлії Свириденко. В новому Кабміні, який 16 липня 2026 року очолив Сергій Корецький, Тараса Качку замінив Всеволод Ченцов.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомляв про те, що має намір призначити Тараса Качку на посаду представника України у ЄС ще в липні 2026 року.