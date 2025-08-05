Володимир Зеленський назвав «продуктивною» розмову з президентом США Дональдом Трампом 5 серпня

Президент України Володимир Зеленський провів «продуктивну» телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом у вівторок, 5 серпня. Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

За його словами, ключовою темою розмови було припинення війни. Президент подякував Трампу за «всі зусилля заради чесного й тривалого миру».

«Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували», – написав Володимир Зеленський.



Під час розмови сторони обмінялись оцінками ситуації в Україні та скоординували позиції обох країн.

Володимир Зеленський зазначив, що Дональд Трамп повністю поінформований про посилення російських ударів по Києву та інших українських міст.

«Звісно, говорили про санкції проти Росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість Президента Трампа. Це може багато що змінити», – сказав президент.

Він додав, що подальша взаємодія США з країнами НАТО може допомогти захисту України. Наразі вже відомо про рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії щодо виділення більше ніж мільярда доларів на закупівлю американської зброї для України.

Окрім цього, Зеленський і Трамп обговорили двосторонню оборонну взаємодію між США та Україною.

«Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові її детально обговорити та укласти. Одна з найсильніших угод може бути», – додав президент.

Нагадаємо, у липні Володимир Зеленський анонсував договір щодо постачання українських дронів до США. За словами президента, вартість договору оцінюють у 10-30 млрд доларів.