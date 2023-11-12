На платформі United24 для України зібрали понад 490 млн грн

На фандрейзинговій платформі United24 протягом півтора року для України зібрали понад 490 мільйонів доларів. Про це у неділю, 12 листопада, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Фандрейзинговій платформі United24 вже півтора року. Зібрано понад 490 мільйонів доларів від людей з усього світу, долучаються нові амбасадори та компанії. Усе, щоб рятувати життя. Усе, щоб підтримати наших воїнів та цивільних людей», – написав у Facebook Володимир Зеленський.

У травні 2022 року проект United24 створили за ініціативи президента Володимира Зеленського. Зараз це одна з головних платформа для пожертв на підтримку України. За 16 місяців роботи платформи для України надійшло пожертв з більш ніж 110 країн.

Як повідомляв ZAXID.NET 7 листопада 2023 року, благодійна організація «Фонд Сергія Притули» закупила для війська 40 одиниць броньованої техніки британського виробництва на загальну суму 65,5 мільйонів гривень.