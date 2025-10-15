Президент утворив Одеську МВА

Президент України Володимир Зеленський утворив міську військову адміністрацію в Одесі. Її очолить колишній керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Відповідні укази з’явились на сайті Офісу президента в середу, 15 жовтня.

Днем раніше, 14 жовтня, президент заявив, що Одеса «заслуговує на більший захист та більшу підтримку» й анонсував призначення керівника військової адміністрації в місті.

«Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені», – сказав Володимир Зеленський.

Зауважимо, заява Зеленського пролунала на тлі припинення українського громадянства міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Нагадаємо, 14 жовтня президент Володимир Зеленський після наради щодо безпекової ситуації в деяких регіонах України повідомив, що отримав «підтвердження наявність російського громадянства в деяких людей» і підписав укази щодо них.

Згодом медіа з посиланням на джерела уточнили, що президент припинив українське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від забороненої «Партії регіонів» Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна. За даними медіа, згадані укази не публікуються відкрито через наявність у них персональних даних.

Служба безпеки України оприлюднила копії документів, які підтверджують наявність в Геннадія Труханова громадянства Росії та закордонного паспорта країни-агресорки.

Що відомо про Сергія Лисака

Сергій Лисак очолював Дніпропетровську ОВА з лютого 2023 року по жовтень 2025 року

Сергій Лисак був учасником АТО у 2014-2015 та 2017 роках. До цього проходив службу на оперативних та керівних посадах в УСБУ в різних регіонах.

У 2020-2022 роках він керував управлінням Служби безпеки України в Житомирській області. З 24 лютого 2022 року Лисак брав участь у боях на території області. У березні 2022 року полковнику Сергію Лисаку надали військове звання бригадного генерала.

З липня 2022 до лютого 2023 року Сергій Лисак був начальником управління Служби безпеки у Дніпропетровській області.

У лютому 2023 року Лисак указом президента був призначений головою Дніпропетровської ОВА. Він замінив на посаді Валентина Резніченка.