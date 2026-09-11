Володимир Зеленський застеріг щодо продовольчої кризи у світі через атаки Росії

Володимир Зеленський запевнив, що попри російські атаки українці не залишаться без їжі. Він зауважив, що дії Росії можуть значно більше вплинути на інші країни, яким Україна експортує зерно. Про це президент розповів під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у пʼятницю, 11 вересня.

Володимир Зеленський наголосив, що небажання Росії завершувати війну становить загрозу не тільки для України. Він зазначив, що через російсько-українську війну у Чорному морі майже повністю заблокований продовольчий коридор з української сторони й повністю – з російської. Президент зауважив, що це призведе до падіння ціни на українське зерно через ускладнену логістику та проблеми з інфраструктурою його продажу загалом, однак українці не залишаться без їжі. Водночас є країни, для яких блокування продовольчого коридору матиме ще серйозніші наслідки.

«Це виклик для всіх. Я розмовляв з Єгиптом, Індією, Туреччиною, Саудівською Аравією, Еміратами. Українці не залишаться без їжі. Зерно впаде із ціною, тому що експорт буде дорогим, інфраструктура цього продажу буде складна, логістика буде жахлива. Це для нас буде дуже складно. Але, окрім України, в набагато гіршій ситуації будуть інші країни, у яких просто не буде їжі. Багато народів не будуть мати що їсти, навіть маючи гроші. Це правда. Це буде Ормуз, тільки вже агро. І це серйозна проблема. Вирішувати це питання повинна не тільки Україна. Бо це виклик для багатьох», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що енергетичне перемирʼя, яке неодноразово пропонувала Україна, могло б допомогти вирішити проблему продовольчої безпеки. Проте, зазначив Зеленський, Росія ігнорує заклики України.

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Нагадаємо, у липні 2026 року Reuters із посиланням на Українську аграрну конфедерацію (УАК) повідомляло, що через посилення російських атак на порти Одеської області Україна втратила близько третини потужностей для експорту зерна.

Крім того, мережі супермаркетів «АТБ» та «Ашан» запровадили ліміти на кількість певних товарів для купівлі в роздріб. Обмеження пояснили збільшенням випадків спекулятивних закупівель та розмежуванням оптових і роздрібних закупівель.

Водночас такі правила запровадили на тлі російських атак на склади та розподільчі центри продуктових мереж в Україні. Зокрема, під обстріли потрапили Fozzy Group, «Ашан», «АТБ», «Епіцентр» та інші мережі.