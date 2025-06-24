Дрон Лелека-100 українського виробництва

Володимир Зеленський повідомив про можливість української оборонної промисловості виробляти 8 млн дронів різних типів на рік. Про це президент України сказав під час Форуму оборонних індустрій у Гаазі у вівторок, 24 червня.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна з допомогою країн-союзників протистоїть не тільки Росії, а й країнам, які її підтримують: Північна Корея, китайські компанії, а також іранський режим. Щоб дати відсіч Росії, за словами президента, Україна має збільшити виробництво зброї, тому Володимир Зеленський закликав союзників робити інвестиції, зауваживши, що українська оборонна галузь має великий потенціал та можливості.

«Потенціал нашого оборонного виробництва перевищує 44 млрд доларів. Це майже 1000 військових засобів від артилерії до передових засобів дронів, передових способів ведення війни, ракет», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас президент зауважив, що близько 40% українського потенціалу у виробництві зброї не має фінансування.

«Це проблема. Наприклад, ми можемо виробляти близько 8 млн дронів різного типу на рік, але ми маємо фінансування на значно меншу кількість», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України зазначив, що водночас Росія для посилення своєї обороноздатності залучає не тільки власні нафтові доходи, а й залучає ресурси Північної Кореї та Ірану, а також має «корумповані зв’язки з іншими країнами».

Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що компанія Vyriy Drone випустила першу 1000 FPV-дронів, які повністю складаються з українських запчастин. Безпілотники передадуть Збройним силам України у межах проєкту «Армія дронів».

Додамо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтервʼю британській газеті The Times розповів, що Україна запустила серійне виробництво балістичної ракети малої дальності «Сапсан». Існують припущення, що ракета може завдавати ударів на відстані приблизно 500 км.