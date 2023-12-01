Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією перебуває на новому етапі з початком зими, яка може ускладнити бойові дії на фронті. Про це він сказав в інтерв’ю Associated Press.

«У нас нова фаза війни, і це факт. Зима в цілому – це нова фаза війни», – сказав Зеленський.

За словами президента, зима ускладнить бойові дії після літнього контрнаступу, який не приніс бажаних результатів через постійну нестачу зброї та сухопутних сил. Однак, за його словами, попри невдачі, Україна не здасться.

«..Ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою армією в світі (РФ – ред.). Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми отримали не всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але й не можу надто сильно скаржитися. Ми хотіли швидших результатів. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт», – заявив Зеленський, відповідаючи на запитання, чи задоволений він результатами контрнаступу Збройних сил України.

За його словами, Україна не отримала всієї необхідної їй зброї від союзників, а обмеження в розмірі її військової сили перешкоджали швидкому просуванню українських військових.

«Не вистачає сил, щоб швидше досягти бажаних результатів. Але це не означає, що ми повинні опустити руки, що ми повинні здатися. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам», – сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що за останні кілька місяців українські військові досягли певних позитивних результатів на фронті. Так, за його словами, Україні вдалося досягти певних територіальних здобутків у боях проти краще озброєного та укріпленого ворога. Крім того, додав Зеленський, міць Чорноморського флоту РФ зменшилась після атак ЗСУ, коли вдалося прорвати систему протиповітряної оборони і завдати удару по його штаб-квартирі в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, раніше у своїй статті генерал Валерій Залужний заявив, що ситуація на фронті фактично зайшла у «глухий кут», коли жодна зі сторін не може просуватися. Генерал вважає, що для виходу з глухого кута потрібен потужний технологічний стрибок.

Своєю чергою, Володимир Зеленський коментуючи статтю заявив, що ситуація не є патовою, а просування ЗСУ є повільним, бо Україна береже своїх військових.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 14 листопада повідомив, що через «жалюгідний стан оборонної промисловості, а також дуже багато несинхронізованих речей, дуже багато бюрократії» Євросоюз не встигне передати Україні до березня 2024 року обіцяний мільйон снарядів.