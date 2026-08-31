Олександра Камишіна звільнили з посади радника президента

У понеділок, 31 серпня, Володимир Зеленський звільнив 42-річного колишнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна з посади радника президента. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу Президента.

Указом №844/2026 Володимир Зеленський звільнив Олександра Камишіна з посади позаштатного радника президента зі стратегічних питань. Цю посаду Камишін обіймав із вересня 2024 року.

Сам Олександр Камишін повідомив, що продовжить працювати в оборонній галузі, зокрема над залученням інвестицій.

«Завершую роботу на позиції радника президента зі стратегічних питань. За ці два роки наша оборонка стала стратегічною галуззю всередині країни і почала інтегруватись в оборонно-промислову архітектуру Європи та США. Дякую президенту за довіру та можливість бути корисним. Продовжу працювати в оборонці, насамперед над залученням інвестицій в український мілтех та розбудовою міжнародних партнерств», – написав Олександр Камишін.

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Олександр Камишін із серпня 2021 року до квітня 2022 року був виконувачем обов'язків голови правління АТ «Українська залізниця», після чого його обрали головою правління «Укрзалізниці». У березні 2023 року Камишін обійняв посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. У вересні 2024 року в межах «перезавантаження» уряду Верховна Рада звільнила Олександра Камишіна з посади міністра.

До слова, вдень 31 серпня Володимир Зеленський також змінив тимчасового виконувача обовʼязків голови Державної прикордонної служби, призначивши на цю посаду Вадима Ченчика.