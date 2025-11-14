Вибух стався на залізниці поблизу російського Хабаровська

Біля села Сосновка Хабаровського краю РФ українські розвідники підірвали залізничні колії та пустили під укіс вантажний потяг. Про це в п’ятницю, 14 листопада, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Військові розповіли, що внаслідок вибуху 13 листопада було паралізовано рух вантажних поїздів по Транссибірській магістралі – ключовій залізничній артерії РФ, що використовується для постачання зброї та боєприпасів, зокрема з Північної Кореї.

У відомстві також оприлюднили ексклюзивне відео з кадрами підготовки до операції.

«Кремлівські спецслужби вкотре демонструють свою нездатність забезпечити ефективний контроль навіть над найбільш критичними для окупантів інфраструктурними об’єктами», – додало ГУР.

Нагадаємо, 9 листопада ГУР повідомило, що в російському Башкортостані учасники руху опору спалили обладнання трьох веж звʼязку, а під Волоґдою ― залізничну релейну шафу.