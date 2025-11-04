На нафтохімічному заводі частково відбулося обвалення цеху

Зранку у вівторок, 4 листопада, у Стерлітамаку в Башкортостані пролунав вибух на нафтохімічному заводі після атаки двох безпілотників. Про це повідомили мер міста Еміль Шаймарданов та губернатора Башкортостану Радій Хабіров.

Вранці 4 листопада в Башкортостані було оголошено повітряну тривогу через атаку безпілотників. Близько 06:20 та 07:00 за місцевим часом пролунали вибухи.

Мер міста Еміль Шаймарданов заявив, що вибух стався у цеху водоочищення АТ «Стерлітамакського нафтохімічного заводу», частково відбулося обвалення будівлі.

За його словами, потерпілих немає, а завод працює без змін.

Згодом губернатор Башкортостану підтвердив, що промисловий комплекс Стерлітамака атакували два безпілотники. Хабіров наголосив, що їх збила ППО, але уламки впали в промзоні в районі допоміжного цеху.

АТ «Стерлітамакський нафтохімічний завод» входить до російського хімічного холдингу «Росхім». Його продукцію застосовують у нафтопереробній, харчовій, медичній, косметичній промисловості, а також у виробництві пластмас та гумотехнічних виробів.

При цьому Міноборони Росії заявляє, що за ніч на 4 листопада ППО ліквідувала 85 українських безпілотників літакового типу. Зокрема, з них 40 – над територією Воронезької області, 20 – Нижегородської, 10 – Бєлгородської.

Нагадаємо, у середу ввечері, 22 жовтня, у місті Копейськ Челябінської області пролунав вибух на місцевому військовому заводі з виробництва боєприпасів. Внаслідок інциденту загинули люди.