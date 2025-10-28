На одній з основних ТЕС Сахаліну пролунав вибух

У ніч на вівторок, 28 жовтня, на російському острові Сахалін стався блекаут. Місцева влада повідомила про «позаштатну ситуацію», а місцеві телеграм-канали – про вибух на місцевій ТЕС.

У пресслужбі правління Сахалінської області повідомили, що через аварію на місцевій станції без світла залишилися кілька мікрорайонів адміністративного центра острова – Южно-Сахалінська, а також сім сіл. Зазначається, що без світла залишилася вся південна частина острова.

Місцеві телеграм-канали поширили відео, на якому видно вибух, одразу після якого вимкнулися вуличні ліхтарі та зникло світло у будинках.

Губернатор Сахалінської області Валєрій Лімарєнко повідомив про «позаштатну ситуацію», заявивши, що на станції начебто обірвався грозозахисний трос на лінії електропередач. За словами росіянина, трос з’єднував дві ключові підстанції в Южно-Сахалінську.

Світло у місті відновили через кілька годин.