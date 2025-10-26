Пошкоджена гребля у Бєлгороді

У Бєлгородському водосховищі знижується рівень води після атаки. Виток ускладнив логістику росіян на Харківщині. Зокрема, підрозділи окупантів біля Вовчанська опинились відрізаними від основних сил. Про це у неділю, 26 жовтня, повідомив 16 армійський корпус ЗСУ.

Українські військові спростували повідомлення росіян про нібито захоплення 70% міста Вовчанськ на Харківщині. Захисники наголосили, окупантам вдалось «досягнути локальних успіхів» ціною великих втрат.

«Деякі підрозділи майже повністю втратили боєготовність, наприклад 1 батальйон 82 мп стерся майже в “нуль”, в підрозділі залишилось фактично тільки управління, тому його прийшлось виводити в тил на поповнення», – зауважили українські військові.

Крім того, логістику росіян наразі значно ускладнює руйнування греблі у Бєлгороді. За одну добу рівень води у Бєлгородському водосховищі знизився на 1 м. Вода виливається у річку Сіверський Донець, що спричиняє підтоплення російських бліндажів на Харківщині.

«Ще й листя облетіло. Так що підрозділи, які встигли переправитись через Сіверський Донець, виявились фактично відрізаними від основних сил. Так що чекаємо на поповнення обмінного фонду», – наголосили військові.

Додамо, що командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр» підтвердив удар по греблі у Бєлгороді. За його словами, успішну атаку здійснили бійці 1 окремого Центру Сил безпілотних Систем (трансформований 14 полк СБС).

«Операція отримала назву “Дамба, ну ти тримайся, якщо що!”, але, як видно з хробачої (російської – ред.) дорозвідки, дамба трохи попсута», – написав Роберт Бровді.

Крім того, аналітична група Dnipro Osin опублікувала супутниковий знімок греблі, що свідчить про початок підтоплень.

Супутниковий знімок греблі у Бєлгороді

Нагадаємо, 25 жовтня росіяни заявили, що ЗСУ нібито з реактивної системи HIMARS вдарили по греблі у Бєлгороді. Однак тоді російські медіа заявляли, що «цілісність греблі водосховища не порушена», а загрози підтопленню розташованих поруч населених пунктів – немає.

Вже 26 жовтня губернатор Бєлгородської області визнав пошкодження греблі водосховища та запропонував жителям населених пунктів Безлюдівка, Нова Таволжанка та Шебекіно виїхати до пунктів тимчасового розміщення в Бєлгороді.