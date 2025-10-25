Внаслідок обстрілу було пошкоджено кілька будівель із технічним обладнанням

У Росії стверджують, що ЗСУ нібито ракетами HIMARS завдали пошкоджень греблі Бєлгородського водосховища. Про це повідомив у п’ятницю, 24 жовтня, російський телеграм-канал MNS.

За інформацією росіян, гідротехнічна споруда була атакована трьома реактивними снарядами HIMARS. У дописі зазначають, що внаслідок обстрілу було пошкоджено кілька будівель із технічним обладнанням, підйомні механізми одного зі спускних шлюзів і гребля дамби.

Фото з телеграм-каналу MNS, пошкодження на греблі Бєлгородського водосховища

«Після обстеження гідротехнічного об'єкта встановлено, що цілісність греблі Бєлгородського водосховища не порушена. Загрози затоплення найближчим населеним пунктам немає», – йдеться у повідомленні.

Фото з телеграм-каналу MNS, пошкодження на греблі Бєлгородського водосховища

Крім цього, через атаку нібито постраждало двоє людей, зокрема, росгвардієць.

