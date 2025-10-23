Вибухнув завод «Пластмас» у місті Копейськ Челябінської області

У середу ввечері, 22 жовтня, у місті Копейськ Челябінської області пролунав вибух на місцевому військовому заводі з виробництва боєприпасів. Внаслідок інциденту дев’ять людей загинули. Про це повідомили російські телеграм-канали та губернатор регіону Алєксєй Текслер.

Губернатор Челябінської області повідомив, що вибух пролунав на одному з підприємств Копейська, однак не уточнив якому саме. Внаслідок інциденту загинули дев’ять людей, ще п’ятеро отримали важкі травми. За його словами, загрози жителям міста та цивільним об'єктам немає.

Вночі пожежу вдалося загасити, а рятувальники розпочали розбирання завалів, під якими можуть залишатися люди, що вважаються зниклими безвісти. Їхню кількість ще уточнюють.

За даними телеграм-каналів, вибухнув завод «Пластмас», який працює на потреби окупаційної армії. Попередньою причиною називають порушення техніки безпеки.

Спершу російські ЗМІ повідомили про нібито атаку безпілотників, а після вибуху в Челябінській області оголосили загрозу БпЛА. Однак Текслер цю інформацію заперечив.

Нагадаємо, 17 жовтня на заводі з виробництва боєприпасів «Авангард» у російському Башкортостані пролунали сильні вибухи. Внаслідок детонації загинули троє людей, ще майже десяток зазнав поранень.