Внаслідок вибуху під завалами можуть бути люди

17 жовтня на заводі з виробництва боєприпасів «Авангард» у російському Башкортостані пролунали сильні вибухи. Внаслідок детонації загинули троє людей, ще майже десяток зазнав поранень, повідомив голова російської республіки Радій Хабіров.

Вибухи пролунали увечері 17 жовтня у російському місті Стерлітамак. Хабіров повідомив, що на місці вибухів тривають рятувальні роботи. Із території заводу евакуювали всіх працівників.

На відео з камер спостережень видно момент вибуху на заводі. На кадрах видно сильний вибух та задимлення. За даними місцевої влади, будівля ураженого цеху зазнала значних ушкоджень.

Причини вибуху на заводі боєприпасів у Башкортостані наразі невідомі. Місцеві телеграм-канали припускають, що детонація сталася через порушення правил безпеки.

Зазначимо, завод «Авангард» виробляє зброю та боєприпаси, виготовляє хімічну продукцію за державним оборонним замовленням, а також утилізує боєприпаси, військову техніку, балістичне ракетне паливо та піроксиліновий порох.

За даними російського телеграм-каналу Astra, вибух стався у технологічній установці з виробництва нітроцелюлози. Зазначимо, цю речовину використовують для виготовлення пороху, лаків та пластмас.