Вражаюча ДТП на об'їзній дорозі Львова, всі вижили. Фото дня

На об'їзній дорозі Львова у селі Чишки 25 лютого близько 17:00 сталася масштабна ДТП за участі не менше п'яти транспортних засобів. За попередніми даними, вантажівка в'їхала у чорне Renault Logan, що зупинилось на світлофорі, легковик від удару кинуло на мікроавтобус; пошкоджені також ще кілька автомоблів. За попередніми даними, у цій ДТП постраждали три людини, але ніхто не загинув.

Фото очевидців