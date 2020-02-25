Вражаюча ДТП на об'їзній дорозі Львова, всі вижили. Фото дня

ФотоКатерина Родак, сьогодні, 18:0233400

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На об'їзній дорозі Львова у селі Чишки 25 лютого близько 17:00 сталася масштабна ДТП за участі не менше п'яти транспортних засобів. За попередніми даними, вантажівка в'їхала у чорне Renault Logan, що зупинилось на світлофорі, легковик від удару кинуло на мікроавтобус; пошкоджені також ще кілька автомоблів. За попередніми даними, у цій ДТП постраждали три людини, але ніхто не загинув.

Фото очевидців

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