Вулиця Гордіюк веде зі шляхопроводу на Ківерцівській до кругового перехрестя

Депутати Луцької міськради перейменували ще дев’ять вулиць у громаді. Зокрема, нове найменування отримала названа на честь комсомолки вулиця Домни Гордіюк: тепер вона називатиметься вулицею Захисників України.

Як повідомила прес-служба Луцької міськради, рішення ухвалили у вівторок, 31 жовтня, під час засідання сесії. З 15 листопада нові назви матимуть такі вулиці:

Ушинського => Художників;

Тимірязєва => Медична;

Нахімова => Джерельна;

Гордіюк => Захисників України;

Верещагіна => на Освітня;

Мічуріна => Героїв України у смт Рокині;

Качалова => В’їзна у селі Зміїнець;

Гагаріна => Паркова у селі Милуші;

провулок Гагаріна => провулок Парковий у селі Милуші.

Окрім цього, у селищі Рокині об’єднали вулицю Норільська з вулицею Квітнева. Вулиця отримала назву – Квітнева. Крім того, у Луцьку об'єднали вулицю Глінки з вулицею Фабрична. Нова назва вулиці Фабрична буде запроваджена з 1 січня 2024 року.

«У визначені терміни працівники департаменту житлово-комунального господарства мають забезпечити виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новими назвами вулиць на будівлях Луцької територіальної громади», – додають у міськраді.

Зауважимо, що вулиця Гордіюк була названа на честь 17-річної комсомолки Домни Гордіюк, яку в 1935 році застрелила польська поліція.