Луцька міська рада прийняла рішення про перейменування дев'яти вулиць у рамках декомунізації. Більшість з них мають найтральні назви, як-от, Валова чи В'їзна. Водночас одну з них назвали на честь померлого луцького хірурга Олександра Федорчука, а ще одну – на честь останнього командувача УПА Василя Кука.

Як повідомила прес-служба Луцької міськради, рішення ухвалили депутати на сесії у понеділок, 25 вересня. З 1 листопада цього року змінюються назви таких вулиць:

вулиця Качалова => В'їзна;

вулиця Боткіна => Олександра Федорчука;

вулиця Даргомижського => Мистецька;

вулицю Купріна => Княжа;

вулицю Кутузова => Валова;

вулицю Сенатора => Старобульварна;

вулицю Щепкіна => Василя Кука;

провулок Баранова => Граничний;

провулок Качалова => В'їзний.

«У визначені терміни працівники департаменту житлово-комунального господарства мають забезпечити виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новими назвами вулиць на будівлях міста», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, востаннє до цього міськрада затверджувала перейменування 14 вулиць у рамках декомунізації. Це сталось наприкінці серпня цього року. А загалом процес декомунізації триває від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.