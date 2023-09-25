Луцька міськрада перейменувала ще 9 вулиць з російськими назвами
Одна з вулиць відтепер називатиметься на честь останнього командувача УПА Василя Кука
Луцька міська рада прийняла рішення про перейменування дев'яти вулиць у рамках декомунізації. Більшість з них мають найтральні назви, як-от, Валова чи В'їзна. Водночас одну з них назвали на честь померлого луцького хірурга Олександра Федорчука, а ще одну – на честь останнього командувача УПА Василя Кука.
Як повідомила прес-служба Луцької міськради, рішення ухвалили депутати на сесії у понеділок, 25 вересня. З 1 листопада цього року змінюються назви таких вулиць:
- вулиця Качалова => В'їзна;
- вулиця Боткіна => Олександра Федорчука;
- вулиця Даргомижського => Мистецька;
- вулицю Купріна => Княжа;
- вулицю Кутузова => Валова;
- вулицю Сенатора => Старобульварна;
- вулицю Щепкіна => Василя Кука;
- провулок Баранова => Граничний;
- провулок Качалова => В'їзний.
«У визначені терміни працівники департаменту житлово-комунального господарства мають забезпечити виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новими назвами вулиць на будівлях міста», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, востаннє до цього міськрада затверджувала перейменування 14 вулиць у рамках декомунізації. Це сталось наприкінці серпня цього року. А загалом процес декомунізації триває від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.