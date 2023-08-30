Луцька міськрада перейменувала ще 14 вулиць в рамках декомунізації
Дві вулиці назвали на честь діячів ОУН та УПА
Луцька міськрада перейменувала ще десять вулиць у рамках декомунізації. З них більша частина з них отримали нейтральні назви, як-от Мальовнича та Спокійна, а дві були названі на честь командира куреня УПА Олексія Брися та учасника ОУН Андрія Мельника.
Як повідомила прес-служба Луцької міськради, відповідне рішення прийняли під час сесії у середу, 30 серпня. Відтак з 1 жовтня перейменують такі вулиці:
- Докучаєва => Мальовнича;
- Баранова => Брися Олексія;
- Міліційна => Пекарська;
- Туполєва => Мельника Андрія;
- Романюка => Спокійна;
- Тарасова => Героїв рятувальників;
- Пирогова => Польна;
- Челюскіна => Просвітянська;
- Писаревського => Олімпійська;
- Першотравнева перейменовано на вулицю Пасічна у селі Жидичин;
- Янки Купали => на Винокурна.
Також частину вулиці Ломоносова перейменовано на вулицю Монопольна, іншу частину – на провулок Монопольний. Частину вулиці Станіславського – на вулицю Ярослава Мудрого, решту частини вулиці – на провулок Гостинний.
Окрім цього, у місті Луцьку з'явився новий провулок – Садибний.
«Прийняття рішення сприятиме зменшенню інформаційного та культурологічного впливу московського наративу на світогляд лучан, вшануванню пам'яті видатних діячів та подій, дозволить впорядкувати топоніміку у місті Луцьку», – йдеться у пояснювальних записках до рішень.