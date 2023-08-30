Вулиця Писаревського у Луцьку, яку перейменують на вулицю Олімпійську

Луцька міськрада перейменувала ще десять вулиць у рамках декомунізації. З них більша частина з них отримали нейтральні назви, як-от Мальовнича та Спокійна, а дві були названі на честь командира куреня УПА Олексія Брися та учасника ОУН Андрія Мельника.

Як повідомила прес-служба Луцької міськради, відповідне рішення прийняли під час сесії у середу, 30 серпня. Відтак з 1 жовтня перейменують такі вулиці:

Докучаєва => Мальовнича;

Баранова => Брися Олексія;

Міліційна => Пекарська;

Туполєва => Мельника Андрія;

Романюка => Спокійна;

Тарасова => Героїв рятувальників;

Пирогова => Польна;

Челюскіна => Просвітянська;

Писаревського => Олімпійська;

Першотравнева перейменовано на вулицю Пасічна у селі Жидичин;

Янки Купали => на Винокурна.

Також частину вулиці Ломоносова перейменовано на вулицю Монопольна, іншу частину – на провулок Монопольний. Частину вулиці Станіславського – на вулицю Ярослава Мудрого, решту частини вулиці – на провулок Гостинний.

Окрім цього, у місті Луцьку з'явився новий провулок – Садибний.

«Прийняття рішення сприятиме зменшенню інформаційного та культурологічного впливу московського наративу на світогляд лучан, вшануванню пам'яті видатних діячів та подій, дозволить впорядкувати топоніміку у місті Луцьку», – йдеться у пояснювальних записках до рішень.