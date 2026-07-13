Із вівторка, 14 липня, у Львові розпочнуть ремонт вулиці Сембратовичів. Через це рух транспорту на ділянці від вулиці Городоцької до вулиці Степана Голубовича буде повністю перекритий.

Як повідомили у Львівській міській раді, невелику односторонню вулицю завдовжки близько 120 метрів ремонтуватимуть орієнтовно до 4 серпня. Підрядники зріжуть старий шар асфальту та влаштують нове асфальтобетонне покриття.

Окрім цього, передбачено ремонт і часткову заміну бордюрів, підняття та ремонт люків оглядових колодязів, відновлення дощоприймальних колодязів із заміною решіток, а також ремонт оглядових колодязів із встановленням нових люків.

Роботи виконуватиме ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Одночасно працівники ШРП Залізничного району ремонтуватимуть тротуар, а ЛКП «Левандівка» облаштує систему відведення стічних вод.

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За умови сприятливої погоди завершити всі роботи планують до 4 серпня. На час ремонту автомобілістам рекомендують користуватися альтернативними маршрутами. Виїхати з вулиці Городоцької на вулицю Степана Голубовича можна буде через вулиці Головацького або Марка Вовчка.

Схема обʼїзду вулиці Сембратовичів на час ремонту

Громадський транспорт вулицею Сембратовичів не курсує, тому його рух перекриття не зачепить. Також на період ремонту тимчасово не працюватиме платний майданчик «ЛеоПарковки» на цій вулиці.