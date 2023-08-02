WSJ підрахував, що через війну понад 50 тис. українців втратили кінцівки
Оцінка ґрунтується на даних найбільшого у світі виробника протезів
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За 17 місяців повномасштабної війни близько 50 тис. українців втратили руки чи ноги, повідомляє американське видання The Wall Street Journal із посиланням на оцінку найбільшого у світі виробника протезів – німецької компанії Ottobock – та її медичних партнерів.
У матеріалі WSJ йдеться, що фактична кількість ампутантів може бути вищою, оскільки для протезування потрібний час, і деякі постраждалі чекають на ампутацію впродовж тижнів або навіть місяців після поранення.
«Для порівняння, близько 67 тис. німців і 41 тис. британців втратили кінцівки під час Першої світової війни, коли ця процедура часто була єдиною можливістю запобігти смерті. Менше ніж 2 тис. американських ветеранів вторгнення в Афганістан і Ірак пережили ампутації», – пише видання.
Як пише The Wall Street Journal, Київ тримає точну статистику втрат у таємниці, щоб не деморалізувати населення. Але навіть за приблизними підрахунками, ця цифра проливає світло на приголомшливу людську ціну 17-місячної російської агресії, яка буде відчуватися десятиліттями, коли покоління людей з інвалідністю повертатиметься до цивільного життя.
Крім того, вартість протезів може доходити до 50 тис. євро, а українська влада платить до 20 тис. євро кожному військовому, який зазнав поранення. Цивільні особи часто не можуть дозволити собі лікування і змушені звертатися до благодійних організацій.
За оцінкою однієї з таких організацій, Houp Foundation з Києва, число українців, які зазнали на війні серйозних травм, сягає 200 тис. З них близько 20 тис. мають поранення, які потребують ампутації. Такі цифри відображають те, як Росія веде війну, інтенсивно використовуючи міни і артилерію, удари ракетами і БПЛА, спрямовані як на солдатів, так і на цивільне населення.
За оцінками українських військових, якими вони поділилися з групою американських військових хірургів, зі 100 солдатів, поранених у радіусі 3 миль від лінії фронту, 36% зазнали дуже важких поранень. А від 5% до 10% від загальної кількості розгорнутих військ – загинули. Для порівняння, лише від 1,3% до 2% американських військовослужбовців, розгорнутих в останніх конфліктах, загинули в бою.
Як заявив доктор Аарон Епштейн, голова Глобальної групи хірургічної та медичної підтримки, яка об'єднує колишніх військових хірургів, що тренують українських військових медиків, західні військові хірурги не бачили таких масштабів поранень з часів Другої світової війни. Якщо на початку конфлікту основними причинами ампутації кінцівок були артилерія і ракети, то зараз деякі з найтяжчих втрат спричинені мінами, встановленими вздовж 600-кілометрової лінії фронту.