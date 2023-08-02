Це небачена кількість жертв в контексті нещодавніх збройних конфліктів на Заході

За 17 місяців повномасштабної війни близько 50 тис. українців втратили руки чи ноги, повідомляє американське видання The Wall Street Journal із посиланням на оцінку найбільшого у світі виробника протезів – німецької компанії Ottobock – та її медичних партнерів.

У матеріалі WSJ йдеться, що фактична кількість ампутантів може бути вищою, оскільки для протезування потрібний час, і деякі постраждалі чекають на ампутацію впродовж тижнів або навіть місяців після поранення.

«Для порівняння, близько 67 тис. німців і 41 тис. британців втратили кінцівки під час Першої світової війни, коли ця процедура часто була єдиною можливістю запобігти смерті. Менше ніж 2 тис. американських ветеранів вторгнення в Афганістан і Ірак пережили ампутації», – пише видання.

Як пише The Wall Street Journal, Київ тримає точну статистику втрат у таємниці, щоб не деморалізувати населення. Але навіть за приблизними підрахунками, ця цифра проливає світло на приголомшливу людську ціну 17-місячної російської агресії, яка буде відчуватися десятиліттями, коли покоління людей з інвалідністю повертатиметься до цивільного життя.

Крім того, вартість протезів може доходити до 50 тис. євро, а українська влада платить до 20 тис. євро кожному військовому, який зазнав поранення. Цивільні особи часто не можуть дозволити собі лікування і змушені звертатися до благодійних організацій.

За оцінкою однієї з таких організацій, Houp Foundation з Києва, число українців, які зазнали на війні серйозних травм, сягає 200 тис. З них близько 20 тис. мають поранення, які потребують ампутації. Такі цифри відображають те, як Росія веде війну, інтенсивно використовуючи міни і артилерію, удари ракетами і БПЛА, спрямовані як на солдатів, так і на цивільне населення.

За оцінками українських військових, якими вони поділилися з групою американських військових хірургів, зі 100 солдатів, поранених у радіусі 3 миль від лінії фронту, 36% зазнали дуже важких поранень. А від 5% до 10% від загальної кількості розгорнутих військ – загинули. Для порівняння, лише від 1,3% до 2% американських військовослужбовців, розгорнутих в останніх конфліктах, загинули в бою.

Як заявив доктор Аарон Епштейн, голова Глобальної групи хірургічної та медичної підтримки, яка об'єднує колишніх військових хірургів, що тренують українських військових медиків, західні військові хірурги не бачили таких масштабів поранень з часів Другої світової війни. Якщо на початку конфлікту основними причинами ампутації кінцівок були артилерія і ракети, то зараз деякі з найтяжчих втрат спричинені мінами, встановленими вздовж 600-кілометрової лінії фронту.