Лікарка Макміллан рекомендує проводити ретельне очищення лотка принаймні раз на день

Міняти котячий наповнювач потрібно регулярно, щоб ваш улюбленець відчував комфорт. Pets Radar розповідає, як часто це потрібно робити.

Як часто міняти котячий наповнювач?

Ветеринарка лікарка Ребекка Макміллан розповідає, що більшість котячих наповнювачів потребують повної заміни щотижня. Проте частота прибирання може відрізнятися залежно від типу наповнювача. Оскільки грудкуватий наповнювач полегшує прибирання плям, ви можете виявити, що повна заміна потрібна не так часто.

Якщо у вас живе кілька котів, їхній лоток, ймовірно, потрібно чистити частіше, приблизно кілька разів на тиждень.

Отже, що ж передбачає повна заміна? Найпростіший спосіб – покласти сміттєвий пакет на один бік лотка та висипати туди весь вміст. Зішкребіть залишки за допомогою совка, потім вимийте лоток водою з милом. Потім висушіть його чистим рушником і знову наповніть його наповнювачем.

Водночас Макміллан рекомендує ретельно видаляти всі грудочки сечі та калу раз на день, щоб підтримувати свіжість та чистоту.

Чи є спосіб зменшити клопоти з прибиранням котячого туалету?