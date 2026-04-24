Більшість тварин не сприймають цю процедуру одразу спокійно, тому привчати улюбленця потрібно поступово

Чищення зубів у котів допомагає запобігти нальоту, запаленню ясен і стоматологічним проблемам. Однак більшість тварин не сприймають цю процедуру одразу спокійно, тому привчати улюбленця потрібно поступово. PetMD розповідає, як підготувати кота до чищення зубів.

Як привчити кота до чищення зубів?

Почніть повільно.

Перший етап – навчити кота спокійно реагувати на дотики біля рота та до зубів.

Посадіть тварину поруч або на коліна, лагідно погладьте кота по голові та мордочці, підніміть губу та торкніться зубів. Після цього дайте йому ласощі через кілька секунд й завершіть заняття. Такі короткі вправи потрібно повторювати кілька днів, доки кіт не буде спокійним. Важливо поступово збільшувати тривалість кожного сеансу, досягнувши кінцевої мети в 30 секунд. Коли кіт звикне до дотиків, можна переходити до наступного кроку.

Познайомте кота з пастою і щіткою.

Нанесіть трохи котячої зубної пасти на палець і доторкніться до ясен і зубів вашого кота. Потім покажіть зубну щітку, щоб він її обнюхав і звик до нового предмета. Робіть це протягом кількох днів, поки він не звикне.

Після цього нанесіть трохи зубної пасти на щітку, але лише торкніться зубів вашого кота, без інших рухів. Мета полягає в тому, щоб дати вашому коту час звикнути до смаку та відчуття.

Приділіть цьому кілька днів, щоб ваш кіт звик до того моменту, коли торкаєтесь його зубів та ясен. Під час цього процесу продовжуйте роздавати ласощі та хвалити його.

Почніть чистити зуби.

Тепер час почати чистити зуби вашого кота. Замініть кілька секунд дотику до зубів справжнім чищенням, а потім поверніться до простого доторку. Протягом кількох днів поступово замінюйте дотики на чистку зубів. Почніть з передніх зубів, а потім переходьте до задніх.

Як тільки ви навчитесь чистити всі зуби вашого кота, ви успішно навчили його чистити зуби.