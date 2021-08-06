Невдовзі виповниться п'ять років з того моменту, як торговельна мережа «АТБ», що є найпотужнішою в Україні, відкрила перші магазини у нашому західному регіоні. Саме тоді – у середині вересня 2016 року – в містечку Дрогобич на Львівщині почав функціонувати перший супермаркет «АТБ» на заході України. Це був перший прапорець на чималій мапі присутності у нашому краї української торговельної мережі № 1. Станом на сьогодні на Львівщині, Буковині, Франківщині, Закарпатті, Волині та Тернопольщині працюють 139 комфортних інноваційних магазинів «АТБ» нового формату. Охоплено 55 населених пунктів. Завдяки стратегії динамічного розвитку цей процес не припиняється: минулого року лише на Львівщині було відкрито 52 новеньких магазини. Це більше, ніж за той самий період на Київщині та у південних областях разом узятих!

Загалом на теренах нашої батьківщини зараз забезпечують мільйони українців гарантовано свіжими продуктами та якісними товарами першої необхідності 1245 супермаркетів «АТБ» у всіх 24 областях країни. Цей показник постійно зростає, адже щорічно компанія відкриває не менше аніж сотню нових магазинів.

Що це означає для нас з вами, пересічних громадян? Відповідь проста, хоча й складається з важливих складових.

По-перше, завдяки динамічному розвитку найбільшої торговельної мережі країни тисячі місцевих мешканців отримують роботу, кар'єрні перспективи, стабільний щомісячний дохід, тож мають впевненість у завтрашньому дні.

Наразі «АТБ» є найбільшим роботодавцем у галузі українського ритейлу. У штаті лише флагмана корпорації — торговельної мережі «АТБ-Маркет» – працевлаштовано понад 59 тисяч осіб, а загальна чисельність співробітників на підприємствах корпорації цьогоріч подолала історичну позначку – 70 тисяч. У наших західних областях компанія створила 5 650 робочих місць. Цей показник також стрімко зростає, оскільки мережа постійно розширюється.

Аби мати у штаті гарних фахівців, окрім конкурентних зарплат в «АТБ» вдалися до унікального досвіду – у 2003 році відкрили перший власний навчальний центр. Нині таких центрів уже чотири. Один із них працює у Львові.

Вони є гордістю компанії, бо забезпечують її розвиток потужним кадровим потенціалом. Щорічно більш ніж чотири тисячі осіб безоплатно проходять підготовку в цих навчальних закладах: опановують нові спеціальності, отримують знання, завдяки чому можуть розпочати будувати кар'єру. Цікаво, що саме у нашому західному регіоні цей процес відбувається у максимально стислий термін (причина – стрімкий розвиток тут торговельної мережі). Відбувається так звана інтенсивна ротація кадрів, зокрема адміністративного персоналу. Часто-густо на відповідальні керівні посади призначають людей з невеликим досвідом роботи (3-5 місяців). Отже, навчання для успішної кар'єри не просто потрібне, а вкрай необхідне.

«Ми вважаємо наші кадри найважливішим капіталом, тому створюємо можливості для розвитку співробітників. Наприклад, з березня минулого року навчальний центр у Львові вимушений був перейти на дистанційний режим роботи. Для майже сорока співробітників, які навчалися віддалено, ми закупили нові ноутбуки.

Зараз головне завдання компанії – надати новим співробітникам можливості для навчання. У пріоритеті – представники місцевого населення, ті, хто нещодавно став частиною нашої команди та готовий разом із нами розвивати мережу «АТБ», – розповіла в одному з нещодавніх інтерв'ю Тетяна Подольська, регіональна директорка «АТБ» Львівського регіону.

Цікаво, що вона також свого часу у 2001 році влаштувалася в «АТБ» на посаду продавчині, за рік стала старшою зміни, а згодом – керівником магазину. Потім працювала районним і територіальним керівником. Сьогодні Тетяна Подольська очолює Львівський регіон компанії «АТБ».

Варто зауважити, що переваги працевлаштування в компанії не обмежуються стабільною офіційною зарплатою і повним соцпакетом. Для багатьох тисяч співробітників «АТБ» це дещо більше, аніж просто робота чи спосіб заробити гроші. Насамперед це можливість знайти покликання, розкрити свій потенціал, отримати освіту, а можливо, й побудувати кар'єру.

Тож не дивно, що згідно із дослідженням міжнародного кадрового порталу grc.ua у 2019–2020 роках компанія «АТБ» посіла найвищі позиції рейтингу кращих роботодавців галузі української торгівлі.

Соціальна місія компанії є надзвичайно важливою, адже безробіття багато років вважають однією з головних проблем української економіки. До того ж останніми роками ситуація вельми ускладнилася через відтік кваліфікованої робочої сили за кордон, а потім через пандемію.

Також важливо, що мешканці західних областей завдяки розвитку і розширенню найпотужнішої вітчизняної торговельної мережі можуть купувати продукти найвищої якості, що відповідають європейським стандартам. Кожен із магазинів мережі, у тому числі й у наших західних областях, пропонує більш ніж 3,5 тисячі найменувань. Асортимент цих супермаркетів задовольняє будь-які смакові вподобання та враховує різні фінансові можливості. В «АТБ» створені комфортні європейські умови: від мікроклімату та лаконічного зручного дизайну тоговельних залів до високої культури обслуговування клієнтів. При цьому клієнт має чудову можливість економити кошти, оскільки в супермаркетах «АТБ» при найвищому рівні якості продукції (це підтверджено сертифікатами міжнародного зразка) встановлюють чесні демократичні ціни.

Як вже впевнилися постійні покупці, чисельність яких перевищує чотири мільйони (включаючи мешканців наших західних регіонів), «АТБ» допомагає розумно витрачати власні кошти. А це, звісно, зменшує основну майже для кожної української родини статтю сімейного бюджету.