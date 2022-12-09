Якщо ви хоч раз ловили себе на думці, щоб змінити оператора, проте не наважувались цього робити через те, що ваш номер вже багато людей знають, ще й банківські картки прив'язані до нього, то не варто відкладати це рішення. В Україні вже понад 3 роки для всіх абонентів усіх мобільних операторів доступна послуга MNP, яку ще називають портацією чи міграцією.

MNP (Mobile Number Portability) – це послуга перенесення мобільного номера з повним його збереженням (тобто незмінним залишиться також код) до нового оператора.

Змінити оператора та зберегти при цьому номер – легко

Скільки українців скористались послугою MNP

Потреба у такій опції була давно, на неї чекали, до її впровадження закликали – і, судячи з результатів перших 3 років її існування, люди нею вже активно користуються. Від моменту її запуску у травні 2019 року свої номери перенесли до різних мереж близько 230 тисяч абонентів.

При цьому з початку повномасштабної агресії Росії проти України популярність MNP тільки зростає. Для цього є багато причин, і не остання з-поміж них – те, що багатьом українцям довелося через війну змінити місце проживання: переїхати й покинути домівку, або виїхати за кордон. Відповідно, змінилися і їхні потреби у мобільному зв’язку та інтернеті.

Національний роумінг, який почав працювати в Україні навесні цього року, багатьом став у пригоді. Але це все-таки рішення для екстрених потреб зв'язку – залишатися з одним оператором і в межах «свого» тарифу набагато зручніше, дає доступ до всіх технологій мобільного інтернету, включно з 4G. Тож немає нічого дивного в тому, що інтерес до послуги перенесення номера тільки зростає.

Українці найчастіше обирають lifecell

Якщо поглянути на статистику, то найбільше абонентів у 2022 році перейшли до lifecell – понад 33 тисячі нових користувачів (понад 126 тисяч за весь період існування послуги). Оператор регулярно проводить опитування нових абонентів, які показують, що портовані абоненти найбільше задоволені збалансованими тарифними планами та якістю мобільного інтернету.

Переваги lifecell: чому українці обирають цього оператора

Для тих, хто вирішив перенести свій номер у мережу lifecell, діють спеціальні ціни, які вигідно відрізняються від стандартних – економія складає до 40%.

Які тарифи пропонує lifecell

У Львові, зокрема, доступні національні тарифи, які можна підібрати, виходячи із потреб абонента:

«Просто Лайф» (90 гривень),

«Смарт Лайф» (120 гривень),

«Вільний Лайф» (180 гривень),

«Platinum Лайф» (250 гривень).

А у Львівській області (Золочівський та Самбірський райони) діють регіональні тарифи lifecell – «Дзвінкий БЕЗМЕЖ» (50 гривень), «Інтернет БЕЗМЕЖ» (70 гривень) та «Вільний Лайф. Регіон» (150 гривень).

Дізнатися, які саме тарифні плани оператора доступні у вашому населеному пункті, допоможе Порівнятор. Цей інструмент дозволяє зручно й швидко знайти доступні у регіоні тарифні плани, вказавши назву міста, селища, села. Окрім цього, він порівнює наповнення тарифів різних операторів – достатньо ввести суму, яку ви готові витрачати на мобільний зв’язок щомісяця, і побачите пропозиції на неї або на близьку суму, причому одразу з вигодою для абонентів MNP.

Додатково зекономити на вартості тарифного плану допоможе «Тарифна підписка» (можливість оплатити 6 або 12 пакетів послуг з вигодою до 10% чи 15%) або студентська знижка lifecell Campus, що складає 10%.

Як перенсти свій номер телефону до lifecell

Які ще переваги може принести міграція до lifecell

У вересні 2022 року lifecell першим серед мобільних операторів України запустив можливість онлайн-переходу в мережу без відвідування магазину. Це дозволяє абонентам навіть під час війни мати вибір і вільно, безпечно й зручно змінювати оператора. Якщо смартфон підтримує технологію eSIM, то перенести свій номер на eSIM можна за кілька хвилин, не виходячи з дому.

Тож не варто й далі чекати нагоди для перенесення номера до lifecell, найкращий час для цього настав.