Матові скляні поверхні використовують у ванних кімнатах, дверях та шафах, адже вони додають приватність та стиль. Проте через свою шорстку текстуру такі поверхні легше брудняться та складніше очищуються. Southern Living розповідає, як його очистити, щоб не пошкодити.

Що уникати?

Не використовуйте абразивні матеріали або засоби, які можуть пошкодити його текстуру – абразивні порошки, сталеву мочалку, жорсткі щітки. Вони просто можуть пошкодити скло або погіршити плями, дозволяючи бруду та накипу потрапляти в скло.

Що використовувати для очищення?

Що вам потрібно:

Засіб для чищення скла. Паперові рушники. Губка. Мікрофіброва тканина. Засіб для миття посуду. Оцет або очищувальний спрей на основі оцту.

Як діяти:

Щоб освіжити матове скло, використайте засіб для чищення скла та паперові рушники. Розпиліть засіб та протріть по одній ділянці, починаючи зверху вниз. Розтирайте круговими рухами, щоб прибрати смуги та додати блиску.

А для більш забрудненого скла виконайте такі дії: