Правильно організоване прикопування допоможе зберегти саджанці до весни у чудовому стані

Буває, що висадити саджанці до настання морозів не вдається. Це не привід викидати рослини чи залишати їх напризволяще, правильно організований прикоп допоможе зберегти їх до весни у чудовому стані. Такий спосіб зимівлі дозволяє захистити корені від промерзання та пересихання, поки не настане час для посадки на постійне місце. Як правильно прикопати саджанці, пише Telegraf.

Оптимальне місце для прикопу

Найзручніше облаштувати тимчасове сховище прямо на ділянці у відкритому ґрунті. Місце має бути сухим і без застою води. Добре підійдуть порожні грядки, де раніше росли картопля, огірки або інші овочі. Головне, щоб рослини не укорінились назавжди, а лише дочекалися весняної пересадки.

Параметри ями для прикопу:

глибина – 50-70 см;

ширина – 15-20 см;

довжина – залежить від кількості саджанців.

Такі розміри дозволяють розмістити кореневу систему без тісняви та забезпечити захист від промерзання.

Підготовка саджанців

Перед тим як прикопувати рослини, необхідно зняти з гілок усе листя. Потім саджанці ставлять у чисту воду на 3-5 годин, щоб коріння добре наситилося вологою. Після замочування обережно видаляють пошкоджені ділянки та зайві нарости на коренях.

Як правильно прикопати

Саджанці викладають у яму кроною на південь, щоб уникнути перегрівання в сонячні дні взимку. У землю заглиблюють коріння та приблизно третину стовбура. Кореневу систему розправляють і засипають піском або торфом, щоб не залишилось порожнеч. Потім додають шар землі висотою близько 20 см і добре поливають.

Після перших стабільних морозів рослини повністю засипають ґрунтом. Якщо зима обіцяє бути суворою, надземну частину додатково прикривають землею, снігом або гілками хвойних дерев.

Коли діставати саджанці навесні

Викопувати рослини бажано не раніше квітня, коли мине ризик сильних зворотних заморозків.

Які саджанці не можна прикопувати у відкритому ґрунті

Теплолюбні культури на зиму краще переносити в льох чи підвал. Їх зберігають у вологому піску, окремо або разом у великій ємності. Оптимальна температура зберігання становить 0-5°C.