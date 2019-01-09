Як у давньому Львові дружини замовляли вбивства своїх чоловіків?

Дивіться у програмі «Тільки у Львові»

Тільки у ЛьвовіМарічка Крижанівська, сьогодні, 11:39 1952 0

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Львів'янки замовляли вбивства своїх чоловіків ще у Середньовіччі і в період Відродження. Часто причиною була подружня невірність, причому нерідко самих же ж жінок.

Як коханцю Джевошу «марсової статури» вдалося уникнути правосуддя? Чому Агнеса Клємонтова замовила отруту для свого чоловіка? Як Гальшка Фречанка довела свого благовірного до визнання власної чоловічої неспроможності?

Шлюб і мораль, гучні зради і судові тяганини – про це дивіться у програмі «Тільки у Львові».

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