Як у давньому Львові дружини замовляли вбивства своїх чоловіків?

Чому в довоєнному Львові богема та математики мали окремі кав'ярні?

Як у середньовічному Львові карбували монети та чому сюди вабило фальшивомонетників і злодіїв?

Як кохання упродовж 30 років тримало у Львові сина Моцарта?

Львів'янки замовляли вбивства своїх чоловіків ще у Середньовіччі і в період Відродження. Часто причиною була подружня невірність, причому нерідко самих же ж жінок.

Як коханцю Джевошу «марсової статури» вдалося уникнути правосуддя? Чому Агнеса Клємонтова замовила отруту для свого чоловіка? Як Гальшка Фречанка довела свого благовірного до визнання власної чоловічої неспроможності?

Шлюб і мораль, гучні зради і судові тяганини – про це дивіться у програмі «Тільки у Львові».