Як у давньому Львові дружини замовляли вбивства своїх чоловіків?
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Тільки у Львові — Марічка Крижанівська, сьогодні, 11:39 1952 0
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Львів'янки замовляли вбивства своїх чоловіків ще у Середньовіччі і в період Відродження. Часто причиною була подружня невірність, причому нерідко самих же ж жінок.
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Шлюб і мораль, гучні зради і судові тяганини – про це дивіться у програмі «Тільки у Львові».
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