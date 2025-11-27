Авторизуйтеся у своєму обліковому записі на сайті GetContact

Теги в GetContact – це імена, під якими ваш номер збережений у записниках інших користувачів. Будь-хто може додавати теги, і інколи вони можуть бути недоречними або образливими. Добра новина: ці теги можна видаляти через офіційний сайт або додаток. Як це зробити, пише Blog.

Як видалити теги у GetContact

Авторизуйтеся у своєму обліковому записі на сайті GetContact. Перейдіть у розділ «Управління конфіденційністю профілю». Прокрутіть до списку тегів і натисніть «Змінити теги». Вимкніть небажаний тег, пересунувши перемикач (він стане сірим). Після цього тег стане віддаленим, інші користувачі не бачитимуть його у пошуку.

Для перегляду видалених тегів інших користувачів необхідно отримати їхній дозвіл.

Як приховати свій номер у GetContact

Якщо потрібно тимчасово приховати номер:

У додатку відкрийте «Інше» – «Налаштування». Перейдіть у «Установки прихованого режиму». Активуйте режим, пересунувши повзунок праворуч.

Під час прихованого режиму:

інші користувачі не бачать ваші теги;

не можна переглянути кількість запитів на номер;

ваш номер маскується у базі, але не видаляється повністю.

Цей метод підходить для тимчасового приховування на Android та iOS. Якщо потрібно видалити номер остаточно, варто скористатися вебверсією сервісу або залишити відповідний запит у службі підтримки.