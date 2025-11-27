Вас це більше не турбуватиме: як видалити небажані теги в GetContact
Теги в GetContact – це імена, під якими ваш номер збережений у записниках інших користувачів. Будь-хто може додавати теги, і інколи вони можуть бути недоречними або образливими. Добра новина: ці теги можна видаляти через офіційний сайт або додаток. Як це зробити, пише Blog.
Як видалити теги у GetContact
Авторизуйтеся у своєму обліковому записі на сайті GetContact.
Перейдіть у розділ «Управління конфіденційністю профілю».
Прокрутіть до списку тегів і натисніть «Змінити теги».
Вимкніть небажаний тег, пересунувши перемикач (він стане сірим).
Після цього тег стане віддаленим, інші користувачі не бачитимуть його у пошуку.
Для перегляду видалених тегів інших користувачів необхідно отримати їхній дозвіл.
Як приховати свій номер у GetContact
Якщо потрібно тимчасово приховати номер:
У додатку відкрийте «Інше» – «Налаштування».
Перейдіть у «Установки прихованого режиму».
Активуйте режим, пересунувши повзунок праворуч.
Під час прихованого режиму:
інші користувачі не бачать ваші теги;
не можна переглянути кількість запитів на номер;
ваш номер маскується у базі, але не видаляється повністю.
Цей метод підходить для тимчасового приховування на Android та iOS. Якщо потрібно видалити номер остаточно, варто скористатися вебверсією сервісу або залишити відповідний запит у службі підтримки.