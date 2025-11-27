Примусове закриття додатків може завдати більше шкоди акумулятору, ніж корисні

Багато користувачів iPhone роблять типові помилки, які знижують комфорт користування та навіть можуть вплинути на безпеку або довговічність пристрою. BGR розповідає про 5 поширених помилок і як їх уникнути.

Використання неякісних зарядних пристроїв.

Несертифіковані зарядні пристрої, особливо менш відомих брендів, які стверджують, що пропонують швидку зарядку, можуть становити реальну небезпеку для вашого телефону, оскільки їм бракує належного регулювання напруги. Це може призвести до перегріву під час заряджання або іншого пошкодження акумулятора вашого телефону. Так само дешеві кабелі USB-C не підтримують безпечну швидкість заряджання та можуть пошкодити зарядний порт вашого телефону.

Видалення фотографій для звільнення місця.

Обсяг сховища на iPhone обмежений, і завжди розумно створювати резервні копії фотографій і відео, щоб заощадити місце. Однак iCloud працює інакше, ніж Google Фото, і деякі засвоюють це на власному досвіді. Нові користувачі часто видаляють фотографії та відео, щоб звільнити місце, думаючи, що вони безпечно зберігаються в iCloud. Пізніше вони виявляють, що ці фотографії та відео зникли з вашого iCloud, iPad чи Mac. Причина полягає в тому, що iCloud – це сервіс синхронізації в реальному часі, а не традиційне резервне копіювання. Тому коли ви видаляєте фото чи відео на одному пристрої, вони видаляються на всіх інших пристроях, на яких ви ввійшли в систему.

Щоб виправити це, перейдіть у «Налаштування», натисніть «Фотографії» та увімкніть «Оптимізувати сховище iPhone». Таким чином, ваш телефон зберігатиме стиснуті версії фотографій і відео, тоді як оригінали з повною роздільною здатністю залишатимуться в iCloud.

Закриття додатків заради економії батареї.

Примусове закриття додатків може завдати більше шкоди акумулятору, ніж корисні. За звичайної роботи iOS автоматично керує фоновими програмами, вирішуючи, які програми залишити призупиненими, а які закрити, залежно від потреб у пам'яті. Коли ви закриваєте програму звичайним способом, iOS переводить її в стан призупинення, де використання системних ресурсів мінімальне, і ця програма майже не використовує заряд батареї. Однак, коли ви примусово закриваєте програми та знову їх відкриваєте, вашому iPhone доводиться перезавантажувати все з нуля, що споживає набагато більше заряду батареї та обчислювальної потужності, ніж просте використання призупиненої програми. Якщо у вас немає проблем із програмою, краще залишити її відкритою, щоб заощадити заряд батареї та швидше відкривати її.

Затримка оновлень програмного забезпечення.

Іноді користувачі ігнорують оновлення системи, побоюючись, що телефон почне працювати гірше. Про насправді оновлення найчастіше покращують стабільність та безпеку. Нові оновлення можуть спочатку призвести до проблем із зарядом батареї через фонові процеси, але через декілька днів все повернеться до норми.

Ігнорування вбудованих функцій.

Нові користувачі часто не використовують такі налаштування, як «Знайти iPhone», AirDrop та Siri. Однак ці інструменти можуть допомогти розв'язати повсякденні проблеми, якщо використовувати їх правильно.