Таку поведінку можна скоригувати, якщо поступово впроваджувати певні звички

Постійне нявчання пізно ввечері чи вночі здатне позбавити вас сну та стати справжнім випробуванням, особливо якщо кіт постійно просить їжу. За словами експертів таку поведінку можна скоригувати, якщо поступово впроваджувати певні звички. Catster розповідає, як відучити кота просити їжу вночі.

Як навчити кота перестати просити вночі їжу?

Перевірте стан здоров’я кота.

Якщо кіт раніше не просив їсти вночі, а така поведінка з’явилась нещодавно, варто проконсультуватися з ветеринаром, щоб виключити можливу медичну причину. Постійне відчуття голоду може бути пов’язане з хворобами, такими як паразити, гіпертиреоз або діабет.

Змініть раціон.

Нерідко причиною нічного прохання їжі є неповноцінний або низькоякісний корм. Кіт може відчувати голод навіть після вечері. Тому перехід на повноцінне та збалансоване високоякісне харчування може допомогти тварині відчувати ситість довше.

Уникайте підкріплення такої поведінки.

Щоразу, коли ваш кіт просить їжу вночі, а ви врешті-решт даєте йому більше їжі, ви лише підкріплюєте цю поведінку, а це означає, що він робитиме це знову і знову.

Дайте йому головоломку з їжею.

Це може допомогти вашому коту зупинитися, або ж може погіршити ситуацію. Дайте своєму коту пазл з їжею, щоб задовольнити його психічні та фізичні потреби, водночас уповільнюючи швидкість отримання їжі. Але проблема цього методу полягає в тому, що як тільки пазл з їжею стане порожнім, у кота може з’явитися зовсім нова причина докучати вам. Якщо проблема в нудьзі, цей варіант може добре спрацювати. Але якщо проблема в голоді, такий варіант не підійде.

Переконайтеся, що кіт їсть достатньо.

Кожному коту потрібна різна кількість їжі залежно від його породи, розміру, рівня активності та будь-яких наявних проблем зі здоров’ям. Тому переконайтеся, що він отримує достатньо їжі та проконсультуйтеся з ветеринаром про те, скільки йому слід їсти.