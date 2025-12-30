Фізіологія сучасних домашніх котів ідеально пристосована для того, щоб вони були вправними стрибунами

Домашні коти – справжні акробати, і їхня здатність до стрибків може вражати. Daily Paws розповідає, як високо можуть стрибати коти.

Чому коти так добре стрибають?

Роуін Роуз, фахівчиня з наукової комунікації в Basepaws та компанії Zoetis, розповідає, що всі домашні коти походять від північноафриканської/близькосхідної дикої кішки, яка була видом, що мешкав на деревах.

«Ці дикі коти повинні були вміти швидко стрибати на високі гілки для безпеки, спостереження та відпочинку. Вони також повинні були вміти стрибати, крутитися та повертатися – для полювання на здобич, і для уникнення хижаків», – каже вона.

І сучасні домашні коти зберегти багато анатомічних особливостей своїх диких предків.

Роуз каже, що фізіологія сучасних домашніх котів ідеально пристосована для того, щоб вони були вправними стрибунами:

Тіло котів має понад 500 м'язів, і вони використовують їх усі, коли стрибають. Стрибучість котів забезпечується міцнішими та довшими задніми лапами і «швидкими» м'язовими волокнами, які підтримують різкі рухи. Крім того, їхні задні лапи мають кутовий вигин, що допомагає краще поглинати удари при приземленні. Подушечки їхніх лап мають десятки нервових рецепторів. Вони допомагають оцінити найкращі поверхні для стрибка та поліпшити рівновагу. Коти також використовують хвости для рівноваги. Коти витягують передні лапи, щоб дістатися до місця призначення, як тільки задні лапи просувають їх вперед. І передні лапи забезпечують більшу стабільність. Коти мають понад 200 кісток, у тому числі до 23 у хвості та 30 у хребті. Гнучкість хребта та його здатність вигинатися дозволяють їм коригувати траєкторію польоту в повітрі, щоб пом’якшити приземлення.

Як далеко і високо можуть стрибати коти?

Здоровий дорослий кіт може стрибнути приблизно в п’ять-шість разів більше своєї довжини (близько 2,5 метра) по вертикалі та майже на таку ж відстань по горизонталі.

Але насправді рекордсменом Книги рекордів Гіннеса за найдовший стрибок серед котів є Waffle the Warrior Cat, який стрибнув на 2,1 метра. Тож якщо ви думаєте, що пакет з ласощами для котів у безпеці на вашому холодильнику, одного дня ви можете зайти на кухню та побачити, що кіт вже ласує ними.