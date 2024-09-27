Учасники програми лояльності MyAmic отримують і додаткові знижки на пальне, і 7-му чашку гарячого напою в подарунок, і багато інших вигідних пропозицій

Як працюють програми лояльності в мережах АЗС – ZAXID.NET розповість на прикладі австрійської мережі АЗК AMIC ENERGY, яка реалізує в Україні якісне пальне з Європи та США.

Реєстрація

Пройшли ті часи, коли мережі АЗС випускали власні пластикові карти та реєстрували клієнтів на касі. Зараз учасниками системи лояльності стають, встановлюючи на свій смартфон відповідний застосунок. Наприклад, щоб отримувати переваги постійного клієнта мережі АЗК AMIC ENERGY, потрібно завантажити додаток AmicPay у Google play або App Store.

Після цього варто вказати свій номер телефону, на який прийде код-пароль. Далі програма попросить ввести своє ім’я та прізвище і дату народження – лише для того, щоб вчасно вітати з цим святом та готувати персоналізовані особливі пропозиції. На цьому все – клієнт став учасником клубу поціновувачів європейського пального за українськими цінами – програми лояльності MyAmic.

Реєстрація в застосунку MyAmic займає лічені хвилини / Фото AMIC ENERGY

Знижки на пальне

Як тільки на телефоні з’являється додаток MyAmic, можна заправлятись з миттєвою знижкою на будь-яке пальне. Для цього варто лише надати касиру відсканувати персональний QR-код зі свого телефону. Знижка буде одразу в чеку, жодних віртуальних балів чи накопичень на спеціальний рахунок. Це справді миттєва вигода, яка відрізняється від систем лояльності інших мереж АЗК.

Однак це лише початок. Чим більше заправляти своє авто на АЗК AMIC ENERGY, тим більший розмір знижки можна отримати. Як повідомили в прес-службі компанії, з 1 жовтня 2024 року австрійська мережа оновить умови системи лояльності, яка стане надзвичайно вигідною для постійних клієнтів і позитивно відобразиться для кожного. Детальніше з оновленими умовами можна ознайомитись на сайті.

До слова, знижки на пальне діють на постійній основі на всіх АЗК AMIC ENERGY, за винятком тимчасово окупованих територій та АР Крим.

Щоб скористатись знижкою, достатньо відсканувати на касі QR-код із застосунку / Фото AMIC ENERGY

Заправка з машини

Ще одна перевага учасника системи лояльності MyAmic – економія часу. Якщо автовласник приїхав на АЗК, щоб швидко заправити своє авто і не планує користуватись будь-якими додатковими послугами чи купувати їжу і напої, він може зробити це максимально швидко.

Для цього у застосунку AmicPay слід обрати розділ «Заправити авто». Далі шукаємо найближчу заправку за картою в застосунку або якщо водій вже на АЗК – за QR-кодом на паливороздавальній колонці можна розпочати заправку авто. Меню дозволяє визначити необхідну кількість літрів та швидко сплатити банківською картою за допомогою Google Pay чи Apple Pay. Як тільки оплата надійде, пальне почне заливатись у машину. Справді швидко і нереально просто!

Їжа та напої зі знижками

Використовуючи програму лояльності MyAmic під час розрахунку за напої та їжу, учасник програми лояльності завжди отримає додаткову вигоду. А купуючи продукцію групи кафе чи гарячі напої разом з пальним в чеку, можна отримати приємний сюрприз – знижку в 1 грн на кожен літр бензину чи дизпального. Таку вигоду AMIC ENERGY надає в рамках акції «Цінопад вихідного дня ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ», яка буде діяти включно до 30 вересня 2024 року.

Що більше, MyAmic дає змогу брати участь у цікавих накопичувальних акціях. Одна з найпопулярніших – «7-ма кава у подарунок», яка діятиме до 31 грудня 2024 року. Учасники програми лояльності MyAmic, які замовляють гарячі напої (каву, какао чи чай), отримують 7-му чашку в подарунок. Таким чином можна насолоджуватись улюбленим напоєм щодня, а в кінці тижня отримати 7-му чашку в подарунок.

Придбавши 6 напоїв на АЗК AMIC ENERGY, 7-мий буде в подарунок / Фото AMIC ENERGY

Бути в курсі

Із мобільним застосунком AmicPay автовласник завжди знає про актуальні акції та знижки, які діють на заправках AMIC ENERGY. Окрім того, ввімкнувши дозвіл для визначення геолокації, можна швидко знайти АЗК саме з тим видом пального та послуг, які необхідні саме зараз.

Із додатком легко отримати інформацію про номер «гарячої лінії» AMIC ENERGY, офіційно сайту, надіслати пропозицію щодо покращення роботи на електронну пошту тощо. Завдяки додатку клієнт також може переглянути свої останні операції на заправці, переказати кошти родичу чи другу, приєднати свій рахунок для пришвидшення онлайн-розрахунків. Таким чином додаток не лише суттєво полегшує користування послугами АЗК AMIC ENERGY, але й дає можливість отримувати суттєву вигоду на пальне і товари в магазині і кафе мережі.