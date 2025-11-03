Завдяки цьому виделки та ложки стануть блискуче чистими

Якщо виделки та ложки потьмяніли та втратили блиск, є простий спосіб повернути їм первісний вигляд. Express розповідає, що потрібно покласти в посудомийку, щоб виделки та ложки заблищали.

Засновник магазину запчастин для побутової техніки Ransom Spares Лі Гілберт поділився своїм способом, як очистити столовий гарнітур. Він каже, що вам потрібно буде додати трохи алюмінієвої фольги до посудомийної машини.

«Ідея цього лайфхаку полягає в тому, що хімічна реакція, відома як іонний обмін, відбувається, коли тепла вода, мийний засіб та столовий гарнітур в посудомийній машині контактують один з одним», – каже він.

Завдяки цьому виделки та ложки стануть блискуче чистими. Для цього потрібно скрутити фольгу в кульку та покласти її у відділення для столових приборів. Важливо тримати фольгу згорнутою в кульку та у потрібному відділенні, щоб вона не порвалася та залишалася на своєму місці.